В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, после смерти которой было открыто в Москве наследственное дело, могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных, рассказала РИА Новости нотариус Марина Щирская.
Как выяснило РИА Новости, наследственное дело после смерти Заворотнюк было открыто в Москве.
Анастасия Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась 30 мая 2024 года на 54-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. Известность актрисе принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего в кино и на телевидении актриса сыграла около 40 ролей.