В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась 30 мая 2024 года на 54-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. Известность актрисе принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего в кино и на телевидении актриса сыграла около 40 ролей.