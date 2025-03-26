Уфимские гаишники посреди ночи пустились в погоню за китайской иномаркой

Вчера ночью, 25 марта, в Уфе случилась погоня полицейских за водителем-нарушителем. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
На улице Ферина экипаж ДПС заметил автомобиль Omoda, который при виде патруля резко свернул во дворы. Сотрудники дорожной полиции последовали за машиной. После этого водитель китайской иномарки врезался припаркованный Hyundai Solaris, но останавливаться не стал и поехал дальше.
Погоня закончилась во дворе дома № 3 по улице Летчика Кобелева, там нарушитель наконец остановился. При проверке документов у гаишников возникли подозрения, что водитель пьян. Однако они не подтвердились.
— Автоинспекторами по факту наезда на автомобиль Hyundai Solaris оформлено ДТП, — сообщает ГАИ.
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