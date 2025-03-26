Уфимские гаишники посреди ночи пустились в погоню за китайской иномаркой

На улице Ферина экипаж ДПС заметил автомобиль Omoda, который при виде патруля резко свернул во дворы. Сотрудники дорожной полиции последовали за машиной. После этого водитель китайской иномарки врезался припаркованный Hyundai Solaris, но останавливаться не стал и поехал дальше.