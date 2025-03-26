Разрешат ли в Казахстане снова отстреливать сайгаков

Ожидаем вторую встречу. Требуется время, чтобы наука еще раз всесторонне изучила ситуацию, оценила обязательства и приняла решение — действительно ли необходимо регулирование или возможны другие меры. Очевидно, что уже сейчас мы наблюдаем конфликт с человеческой деятельностью. Кроме того, есть риски, связанные с эпизоотиями. Здесь необходимо очень взвешенное решение. Поэтому ученые совместно с ответственными лицами и Комитетом лесного хозяйства прорабатывают этот вопрос. Думаю, в ближайшее время будет принято (решение. — Прим. ред.), поручение уже дано.