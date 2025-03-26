Ветеран СВО возглавит Дом молодежи в Комсомольске-на-Амуре

«Он уже получил отличную базу знаний, которая вместе с предыдущим опытом точно сделает его тем руководителем, который сегодня нужен Дому молодёжи Города юности. Это очень востребованное пространство — для дополнительного образования, спорта, больших городских и краевых мероприятий», — добавил губернатор.