Ветеран СВО возглавит Дом молодежи в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 26 мар — РИА Новости. Ветеран специальной военной операции (СВО) России на Украине Виктор Скокнин возглавит Дом молодёжи в Комсомольске-на-Амуре, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
«Ветеран СВО Виктор Скокнин возглавит Дом молодёжи в Комсомольске-на-Амуре. Виктор Сергеевич участвовал в СВО в составе 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады спецназа ВДВ. Человек большой силы духа, настоящий патриот», — написал Демешин.
Глава региона отметил также, что Скокнин награждён Орденом мужества и медалью «За отвагу», участник президентской программы «Время героев».
«Он уже получил отличную базу знаний, которая вместе с предыдущим опытом точно сделает его тем руководителем, который сегодня нужен Дому молодёжи Города юности. Это очень востребованное пространство — для дополнительного образования, спорта, больших городских и краевых мероприятий», — добавил губернатор.
По его словам, ветеран СВО не ограничивается участием в программе «Время героев», сейчас он проходит отбор в региональный проект «Герои Vостока».
«Не просто дать нашим героям возможность проявить себя, но и влить новые силы в систему государственного и муниципального управления — в этом главная цель программы», — заключил Демешин.
Ранее глава региона сообщал, что обучение участников спецоперации по региональной программе «Герои Vостока: Бизнес для СВОих» стартует в Хабаровском крае 15 апреля. Программа — факультатив проекта «Герои Vостока» для будущих управленцев. «Герои Vостока: бизнес для СВОих» предполагает параллельно с обучением курсантов по основному профилю повышение квалификации в сфере предпринимательства и собственного дела.