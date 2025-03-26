Снятый в Омске художественный фильм выходит в прокат

Работа над картиной шла несколько лет. Съемки проходили в Омске, Калачинске и в Горьковском районе Омской области.
В фильме две сюжетные линии — Вера Комаровская и Вера Комарова живут в разных эпохах. Фильм начинается с эпизода поездки нашей современницы и ее отца за город на место будущей дачи. На участке находят останки солдата Великой Отечественной войны. Еще одна находка — женские часы с гравировкой «Вере Комаровской от папы».
Кадры уносят зрителя в далекое прошлое, в годы лихолетья, суровых испытаний, прерванной любви. Две Веры — две такие разные судьбы…
«Часы для Веры» — дебютная режиссерская работа Максима Горяинова. Киностудия «ИСС АРТ Медиа», имеющая многолетний опыт создания короткометражного социального кино, к полному метру тоже обратилась впервые. Решение — расширить привычный формат — приняли, когда для съемок потребовался реквизит и создатели фильма отправились в омское отделение «Поискового движения России». Встреча с его руководителем Галиной Кудрей, рассказавшей о деятельности волонтеров, настолько их поразила, что авторы решили переписать сценарий.
В результате вместо короткометражки получился художественный фильм, в основе которого реальные истории и судьбы. В Новгородской области поисковики нашли останки солдата, призванного на фронт в 1942 году из Калачинска. И часы тоже были обнаружены в ходе раскопок в местах былых кровопролитных боев.
В фильме снялись актеры омских театров Сергей Оленберг, Альбина Риферт, Евгений Точилов, Мария Долганева, Тимур Муллин, Егор Уланов, Сергей Зубенко. В главной роли Веры Комаровой — актриса Лицейского театра Евгения Суровая.
— Проникнуться сюжетом помогли раскопки на Зайцевой горе, куда мы специально приезжали. Когда у тебя на глазах находят останки бойца, пропавшего восемьдесят лет назад, появляется надежда, что он, наконец, вернется домой. И это впечатляет до глубины души, — рассказала Евгения.
Над музыкой к фильму работали омские композиторы. Озвучку тоже делали сами — суммы, которую запросили в столице, в наличии просто не оказалось. Декорации создавал художник омского ТЮЗа. Костюмами выручил Калачинский ДК, а также ансамбль «Иртыш».
Съемки проходили в старинных зданиях Омского педагогического и аграрного университетов, военно-историческом комплексе танкового института. Их полноценными участниками стали волонтеры, которые не только консультировали киногруппу и доставляли обмундирование, артефакты, но и были заняты в массовых сценах. В фильме использована документальная хроника поисковых отрядов. А саундтрек к ленте — это песня новосибирских поисковиков.
Первый полнометражный художественный фильм, снятый в Омске, уже показали в двух десятках российских городов. И зрители его приняли.
«Это еще одна возможность сравнить времена, переосмыслить духовные ценности. По-новому взглянуть на поступки ровесников». «Картина дает понимание, что такое настоящая поддержка, взаимовыручка, верность. Помогает проникнуться уважением к истории страны». «Я бы особо рекомендовала посмотреть этот фильм подрастающему поколению, которое о прошедшей войне знает очень мало», — пишут зрители в соцсетях.
В конце марта «Часы для Веры» выходят в российский прокат.
Кстати.
Лента уже завоевала награды: золотой диплом «За творческий поиск и художественную смелость» XXXIII Международного кинофорума «Золотой витязь», гран-при фестиваля «Святой Владимир» в Севастополе, приз зрительских симпатий Всероссийского кинофестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер».