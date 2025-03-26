Снятый в Омске художественный фильм выходит в прокат

Съемки проходили в старинных зданиях Омского педагогического и аграрного университетов, военно-историческом комплексе танкового института. Их полноценными участниками стали волонтеры, которые не только консультировали киногруппу и доставляли обмундирование, артефакты, но и были заняты в массовых сценах. В фильме использована документальная хроника поисковых отрядов. А саундтрек к ленте — это песня новосибирских поисковиков.