Авиарейс «Усть-Илимск — Иркутск» планируют запустить в апреле 2025

— Планируется, что перелеты на АН-24 между Усть-Илимском и Иркутском должны начаться уже в апреле. Но все зависит от того, когда будет установлен тариф на авиаперевозки по этому маршруту. Сейчас на областном уровне завершается данная процедура. После будет определен перевозчик, которому будет предоставляться субсидия из регионального бюджета, — рассказывает Эдуард Симонов.