Авиарейс «Усть-Илимск — Иркутск» планируют запустить в апреле 2025

Самолеты рейсом «Усть-Илимск — Иркутск» могут начать летать уже в апреле 2025 года. Как сообщил КП-Иркутск мэр города Эдуард Симонов, аэропорт Усть-Илимска технически готов принимать лайнеры с большой вместимостью.
— Планируется, что перелеты на АН-24 между Усть-Илимском и Иркутском должны начаться уже в апреле. Но все зависит от того, когда будет установлен тариф на авиаперевозки по этому маршруту. Сейчас на областном уровне завершается данная процедура. После будет определен перевозчик, которому будет предоставляться субсидия из регионального бюджета, — рассказывает Эдуард Симонов.
Сейчас перед специалистами стоит еще одна важная задача — запустить прямые рейсы в Красноярск и Новосибирск. Когда это станет возможным — пока не сообщается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что новый подход к субсидированию авиаперевозок применят в Бодайбо.