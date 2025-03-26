На стадионе имени Ленина в Хабаровске убирают снег и откачивают талые воды

После аномально снежной зимы, когда осадков выпало больше среднегодовой нормы, на стадионе имени Ленина и прилегающей территории продолжаются интенсивные работы по расчистке и отводу талых вод. За февраль и март с набережной и стадиона вывезено более трех тысяч кубометров снега — это примерно 200 большегрузов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Несмотря на обильные осадки, коммунальные службы ежедневно расчищали пешеходные зоны и футбольное поле, где играет «СКА-Хабаровск».
Сейчас основные усилия направлены на прочистку ливневой канализации, откачку талых вод (уже удалено 1000 тонн), а также контроль над уровнем воды у «Народного катка», пока он не растает полностью.
На проблемных участках установлены насосы, работающие круглосуточно. Администрация стадиона просит посетителей быть осторожнее во время прогулок и обходить места проведения работ.
Работы продлятся до полного устранения последствий паводка. О новых изменениях сообщат дополнительно.