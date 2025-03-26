Омская область вошла в список самых грязных регионов России

Омская область оказалась на 78-м месте национального экологического рейтинга по итогам зимы 2024−2025 годов. Если сравнивать эти значения с прошлогодними показателями, то из-за ухудшения качества воздуха Омск упал на одну строчку вниз.
Не исключено, что город ухудшил свои экологические показатели в рейтинге из-за «черного снега», выбросов ТЭЦ-5, а также превышения ПДК вредных веществ в воздухе.
В число аутсайдеров рейтинга вошли такие регионы, как Свердловская область — 83 место, Забайкальский край — 82 место и Приморский край — 81 место. Самым экологически благополучным регионом признана Республика Алтай, на второй строчке рейтинга — Мурманская область, а на 3-й позиции — Москва.
Напомним, где, согласно закону в этом году нельзя будет жарить шашлыки. Кроме того, запрещено разводить костры в ветреную погоду и оставлять их без присмотра. В противном случае, по словам юристов, можно получить штраф.