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Фотографии с панихиды по Андрею Мартемьянову в Хабаровске

Вчера в Хабаровске узнали, что Андрей Мартемьянов, бывший главный тренер «Амура», скоропостижно скончался.

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При нем «Амур» дважды выходил в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В сезоне 2023−2024 годов команда совершила настоящее чудо, попав в восьмерку лучших в конференции, когда в это уже никто не верил.

В Спасо-Преображенском соборе Хабаровска прошла панихида, на которую пришли попрощаться с тренером его коллеги, игроки и руководство клуба, а перед «Платинум Ареной» хоккейный клуб установил мемориал, к которому все желающие могут возложить цветы, почтив память прекрасного специалиста и отличного человека — Андрея Мартемьянова.