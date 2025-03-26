Скончалась педагог Пермского хореографического училища Елена Быстрицкая

Педагог Пермского хореографического училища, экс-ведущая солистка театра оперы и балета имени Чайковского Елена Быстрицкая скончалась, рассказали в сообществе театра.
Утром 26 марта в группе пермского оперного театра было опубликовано сообщение о смерти бывшей ведущей балерины учреждения. Елена Быстрицкая оказалась в Перми в период Великой Отечественной войны, приехав из Тернополя. В 1944 году она стала воспитанницей студии при театре оперы и балета и обучалась под руководством ленинградских балерин — Екатерины Гейденрейх, Ксении Есауловой и Юлии Плахта. В 1953 году она окончила училище и поступила на службу в пермский театр имени Чайковского. На протяжении 20 лет выступлений она успела стать ведущей солисткой театра и исполнить партии Одетты в «Лебедином озере», Феи Сирени в «Спящей красавице», Марии в «Бахчисарайском фонтане» и многие другие.
Елена Быстрицкая также являлась преподавателем Пермского хореографического училища. Она трудилась в стенах учреждения с 1965 по 2020 год. Бывшая балерина преподавала классический, историко-бытовой танец и теоретические предметы. В те же годы Елена работала в Русской академии балета в Ирландии, где она вела занятия по классическому танцу.
«В Пермском хореографическом училище Елена Владимировна подготовила 11 выпусков. Среди ее выпускниц — Татьяна Пунина, Елизавета Небесная (Белорыбкина), Людмила Васильева, Коике Саори, Ли Чи Йонг, Ксения Захарова, Инна Билаш, Екатерина Пятышева, Мики Кавахара, Юка Фукуда. В 1981 году Елене Владимировне было присвоено почетное звание заслуженного учителя РСФСР», — рассказали в Пермском театре оперы и балета.
Елена Быстрицкая скончалась на 94-м году жизни. В учреждении выразили соболезнования близким и родным балерины.