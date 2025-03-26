Скончалась педагог Пермского хореографического училища Елена Быстрицкая

Утром 26 марта в группе пермского оперного театра было опубликовано сообщение о смерти бывшей ведущей балерины учреждения. Елена Быстрицкая оказалась в Перми в период Великой Отечественной войны, приехав из Тернополя. В 1944 году она стала воспитанницей студии при театре оперы и балета и обучалась под руководством ленинградских балерин — Екатерины Гейденрейх, Ксении Есауловой и Юлии Плахта. В 1953 году она окончила училище и поступила на службу в пермский театр имени Чайковского. На протяжении 20 лет выступлений она успела стать ведущей солисткой театра и исполнить партии Одетты в «Лебедином озере», Феи Сирени в «Спящей красавице», Марии в «Бахчисарайском фонтане» и многие другие.