В Хабаровском крае многодетные семьи смогут выбрать деньги или землю

В Хабаровском крае многодетные семьи, состоящие на учете для получения земельных участков, могут теперь выбрать альтернативу в виде социальной выплаты, — сообщает Министерство имущества края.
Согласно действующему законодательству, граждане с тремя и более детьми имеют право на бесплатное получение земельного участка в собственность. На сегодняшний день на учете в регионе стоят более 22 тысяч многодетных семей, и 12 172 из них уже получили свои участки. Однако, по словам министра имущества края Никиты Матвеева, ограниченные земельные ресурсы и ежегодный прирост семей на учете, превышающий 400, не позволяют в полном объеме удовлетворить потребности в участках.
В ответ на эту проблему, по поручению губернатора края, принят ряд нормативных актов, которые дают гражданам право на одноразовую социальную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эта выплата будет предоставляться в обмен на земельный участок, который многодетные семьи не получат в силу ограничений.
Для получения социальной выплаты многодетным семьям необходимо подать заявление в министерство имущества края. Уже утверждены формы заявления и порядок получения выплаты, которые можно найти на официальном сайте министерства в разделе «Земельные отношения».
Заявку можно подать непосредственно в министерство имущества края, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, 6 этаж, каб. № 409. Прием заявлений осуществляется в среду с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, а в среду перед праздничными днями — с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Также с 1 апреля 2025 года заявлений можно будет подавать через любой филиал МФЦ на территории края.
Для консультаций по получению выплаты можно обратиться по телефону министерства: (4212) 75−42−24, (4212) 40−25−01 (доб. 3898, 3899, 3929, 3951, 4646, 3930, 3931, 3932).
Эта мера направлена на улучшение качества жизни многодетных семей в Хабаровском крае и помощь в решении вопросов с землепользованием и финансами.