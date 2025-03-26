В Хабаровском крае многодетные семьи смогут выбрать деньги или землю

Заявку можно подать непосредственно в министерство имущества края, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, 6 этаж, каб. № 409. Прием заявлений осуществляется в среду с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, а в среду перед праздничными днями — с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Также с 1 апреля 2025 года заявлений можно будет подавать через любой филиал МФЦ на территории края.