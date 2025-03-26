Отопление пока не будут отключать в Нижнем Новгороде

Отопление пока не планируют отключать в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.
Согласно информации, отопительный период следует завершать при установлении среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток.
Когда будет принято решение об отключении отопления, первыми тепла лишаться промышленные предприятия, потом общественные здания и учебные заведения, жилые многоквартирные дома и только после этого детские и лечебные учреждения.
По состоянию на 25 марта, нормативный температурный фон при котором можно отключить отопление, еще не достигнут.