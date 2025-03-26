«Сумму будут высчитывать из пенсии». Пенсионер оштрафован на 86 тысяч рублей за крупный пожар под Лельчицами

В Лельчицком районе пенсионера оштрафовали на 86 тысяч рублей за неосторожные действия, передает БелТА.
Так, пожилой мужчина, наводя порядок на участке общего пользования, устроил крупный пожар, охвативший около 14 гектаров. Возгорание произошло в одном из агрогородков района.
После пожара природоохранники оценили вред, причиненный окружающей среде. Он превысил 86 тысяч белорусских рублей.
— Эту сумму будут высчитывать из пенсии мужчины, — прокомментировал председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков.
Ранее мы писали о том, как пожары в деревнях и лесах охватили Беларусь в начале марта.
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