Омичам озвучили дату начала навигации на Иртыше

Константин Жулин, первый заместитель руководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, поделился этой информацией на пресс-конференции в ТАСС.
По прогнозам, вскрытие рек в Омской области ожидается в сроках, близких к средним многолетним значениям, при этом ледоход на верхней Оби и на трансграничном участке Иртыша может начаться на 3−5 дней раньше. Более точные данные о начале навигации будут известны в середине апреля.
По словам Жулина, с учетом текущих запасов снега, навигация должна быть полноводной и удачной для судоходства.
В 2025 году планируется провести комплекс работ для улучшения условий на реках. Это включает углубление дна на 3,6 миллиона кубометров, при этом 600 тысяч кубометров будет переработано на Иртыше, а 3 миллиона — на Оби. Объем работ будет зависеть от уровня воды и других гидрологических факторов.
Кроме того, идет работа над проектом перевозки грузов по Иртышу в Китай и созданием мультимодального логистического центра в Омской области на базе речного порта. В ближайшее время запланирована встреча для обсуждения этого проекта с казахстанскими партнерами.