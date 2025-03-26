Омичам озвучили дату начала навигации на Иртыше

В 2025 году планируется провести комплекс работ для улучшения условий на реках. Это включает углубление дна на 3,6 миллиона кубометров, при этом 600 тысяч кубометров будет переработано на Иртыше, а 3 миллиона — на Оби. Объем работ будет зависеть от уровня воды и других гидрологических факторов.