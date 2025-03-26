В правительстве рассказали о ремонте мостов в Калининградской области

В Калининградской области в порядок в этом году должны привести 17 мостов. На 14 объектах подрядчики определены, на оставшихся — еще нет. При этом, как говорят в министерстве развития инфраструктуры региона, 7 мостов, начатых в предыдущие годы, находятся в высокой степени готовности. В первую очередь это мосты через реки Щучью (Суходолье, Гвардейский район), Красную (Ольховатка, Гусевский района) и Камышевую (Заречье, Гурьевский район).