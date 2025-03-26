В правительстве рассказали о ремонте мостов в Калининградской области

В Калининградской области в порядок в этом году должны привести 17 мостов. На 14 объектах подрядчики определены, на оставшихся — еще нет. При этом, как говорят в министерстве развития инфраструктуры региона, 7 мостов, начатых в предыдущие годы, находятся в высокой степени готовности. В первую очередь это мосты через реки Щучью (Суходолье, Гвардейский район), Красную (Ольховатка, Гусевский района) и Камышевую (Заречье, Гурьевский район).
До конца ноября завершат капремонт 4 мостов: через реки Садовую (район Приморска, Балтийский округ), Резвую (Староселье, Багратионовский района) и двух мостов через реку Удельную (Капустино и Новостроево).
Предстоит сделать также моты в пос. Первомайское Нестеровского района, в пос. Хрустальное Славского района, на ул. Ленинградской в Черняховске.
Продолжается активно и строительство автомобильного моста через Преголю в Калининграде.