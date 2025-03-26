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«ЮВТ Аэро» продлила полеты из Перми в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» продлила полетную программу из Перми в пять городов России. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.

Источник: Соцсети

Рейсы из Перми в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару и Усинск будут выполняться до августа 2025 года. «Рейсы из Перми в Новый Уренгой запланированы до 25 августа 2025 года. В Казань, Нижневартовск, Самару можно будет улететь до 27 августа, а в Усинск — до 29 августа» — указано на сайте авиакомпании.