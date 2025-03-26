Эксперт Крук: скачок спроса на литий, кобальт и медь ожидается за 10−15 лет

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Ученые прогнозируют резкое увеличение спроса на литий, кобальт и медь в ближайшие 10−15 лет. Однако в настоящее время отрасль добычи ископаемых нуждается в новых методах работы, в частности, необходимо более детальное исследование минерального состава руд, сообщил в пресс-центре ТАСС директор Института геологии и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук (ИГМ СО РАН) Николай Крук.
«На месторождениях, которые были поставлены на баланс лет 30−40 назад, не были проведены работы по детальному изучению руд. При переработке сегодняшними современными технологиями получается концентрат, который при передаче в дальнейший передел не идет. Причина либо во вредных примесях, либо минеральные формы не те, что нужны. Считаю, что совершенно необходимо на сегодняшнем этапе в процесс разведки месторождения, подготовки его к эксплуатации, включить детальные исследования минерального состава руд», — сказал Крук в пресс-центре ТАСС.
Он отметил, что очень важна роль новых методов исследований, так как эти работы необходимо проводить в больших количествах. Изменение технологического уклада ведет к расширению использования ископаемых. Кроме того, резко изменилась потребность в сырье, которое было объявлено стратегическим. «Если говорить о низкоуглеродной энергетике, то неминуемо за 10−15 лет спрос на литий, кобальт и медь вырастет не только в разы, но и на порядки», — добавил эксперт.
ИГМ СО РАН является одним из крупнейших в Российской Федерации научно-исследовательских институтов и осуществляет фундаментальные и прикладные исследования в области глубинной геодинамики, магматизма, метаморфизма, минералообразования (в том числе в глубинных зонах Земли), рудообразования и металлогении, глобальных изменений природной среды и климата, геоэкологии, развития и использования геоинформационных технологий. Структура включает 23 лаборатории и ряд производственно-технических групп. Общая численность института — около 700 человек, в том числе около 400 исследователей. Из них 77 докторов и 157 кандидатов наук.