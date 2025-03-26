Эксперт Крук: скачок спроса на литий, кобальт и медь ожидается за 10−15 лет

«На месторождениях, которые были поставлены на баланс лет 30−40 назад, не были проведены работы по детальному изучению руд. При переработке сегодняшними современными технологиями получается концентрат, который при передаче в дальнейший передел не идет. Причина либо во вредных примесях, либо минеральные формы не те, что нужны. Считаю, что совершенно необходимо на сегодняшнем этапе в процесс разведки месторождения, подготовки его к эксплуатации, включить детальные исследования минерального состава руд», — сказал Крук в пресс-центре ТАСС.