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Власти Ростовской области опровергли понижение выплат при контракте с Минобороны

В Ростовской области назвали фейком информацию о понижении выплат контрактникам.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области опровергли информацию об уменьшении выплат при заключении контракта с Минобороны России. Комментарий поступил сегодня, 26 марта.

Как пояснили журналистам, до 10 октября 2024 года всем, кто подписывал контракт на Дону, предоставлялась региональная выплата в 1,2 млн рублей.

Потом в постановления были внесены изменения, по которым сумма выплаты для заключивших контракт с частями резерва составила 1,6 млн рублей, а для остальных категорий — 1 млн рублей.

— Денежные перечисления были дифференцированы в зависимости от категории. Далее постановления продлевали срок действия, суммы при этом не менялись. Выплаты остались на прежнем уровне, — подчеркнули в донском правительстве.