В Волгограде стартовал месячник благоустройства

В этом году особое внимание будет уделено озеленению города: планируется высадить около 1400 деревьев и кустарников. Кроме того, в рамках месячника запланирован ремонт старых скамеек и урн, восстановление и покраска цоколей зданий, а также продолжение работы по ликвидации несанкционированных свалок. Такие мероприятия проводятся ежегодно ранней весной.