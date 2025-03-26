В Волгограде стартовал месячник благоустройства

Как сообщает администрация Волгограда, с 17 марта в Волгограде начался месячник благоустройства, в ходе которого коммунальные службы активно занимаются уборкой общественных пространств и придомовых территорий. В перечень ежедневных работ входят очистка городских дорог от пыли и смета, а также мойка дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, таких как барьерное ограждение, остановочные павильоны и информационные щиты.
В этом году особое внимание будет уделено озеленению города: планируется высадить около 1400 деревьев и кустарников. Кроме того, в рамках месячника запланирован ремонт старых скамеек и урн, восстановление и покраска цоколей зданий, а также продолжение работы по ликвидации несанкционированных свалок. Такие мероприятия проводятся ежегодно ранней весной.
Напомним, вопросы благоустройства обсуждались на оперативном совещании под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Глава региона поручил привести территории муниципальных образований Волгоградской области в порядок после зимы.