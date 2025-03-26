В Казанском аэропорту начнут проверять мигрантов по биометрии

Для этого нам необходимо привлечь сотрудников и закупить оборудование. Хорошим примером стала Москва, где подобная экспертиза в аэропорту помогла выявить иностранных граждан, которые нарушали закон и находились в розыске. Все зависит от потока мигрантов, но в теории в течение суток после экспертизы мы должны будем поставить гражданина на миграционный учет.