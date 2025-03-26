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В Казанском аэропорту начнут проверять мигрантов по биометрии

В столице Татарстана мигрантов начнут проверять в аэропорту по биометрии. Об этом на пресс-конференции МВД по РТ рассказал начальник Экспертно-криминалистического центра Анас Мухаметзянов.

Источник: ИА Татар-информ

Для этого нам необходимо привлечь сотрудников и закупить оборудование. Хорошим примером стала Москва, где подобная экспертиза в аэропорту помогла выявить иностранных граждан, которые нарушали закон и находились в розыске. Все зависит от потока мигрантов, но в теории в течение суток после экспертизы мы должны будем поставить гражданина на миграционный учет.

рассказал Анас Мухаметзянов