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Краснодарский КВН планируют сделать брендом

Глава Краснодара Евгений Наумов встретился с представителями местного КВН-движения, чтобы обсудить его развитие.

В настоящее время в городе активно функционируют 36 школьных и 20 студенческих команд.

Как рассказали в соцсетях администрации Краснодара, мэр поддерживает идею сделать краснодарский КВН брендом, известным на всю страну. По его словам, Клуб весёлых и находчивых — это не просто юмор, а мощный инструмент для саморазвития молодежи, который помогает развивать навыки командной работы, ораторского искусства и креативного мышления. Наумов также отметил, что КВН не теряет своей актуальности, а является частью истории.

В Краснодаре помимо Кубка главы проходят фестивали юмора, мастер-классы и лекции для юных комиков. В этом году в городе возобновились игры студенческой лиги КВН, которые были приостановлены из-за пандемии. Организацией турниров занимаются управление по делам молодежи совместно с творческим объединением «Клуб весёлых и находчивых Краснодар».

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре прошли состязания по КВН за Кубок главы.