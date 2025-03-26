Краснодарский КВН планируют сделать брендом

Как рассказали в соцсетях администрации Краснодара, мэр поддерживает идею сделать краснодарский КВН брендом, известным на всю страну. По его словам, Клуб весёлых и находчивых — это не просто юмор, а мощный инструмент для саморазвития молодежи, который помогает развивать навыки командной работы, ораторского искусства и креативного мышления. Наумов также отметил, что КВН не теряет своей актуальности, а является частью истории.