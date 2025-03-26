В Новосибирской области снижается заболеваемость ОРВИ

На двенадцатой неделе 2025 года в регионе зафиксировано снижение случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.
По данным лабораторного мониторинга, среди возбудителей преобладают риновирусы, РС-вирусы и вакцинные штаммы гриппа В. Это означает, что привитые жители региона защищены от наиболее опасных вирусов.
Роспотребнадзор рекомендует продолжать соблюдать меры профилактики: мыть руки, дезинфицировать поверхности, проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими.
Эпидемиологическая ситуация остается под контролем специалистов. При первых симптомах заболевания следует обращаться за медицинской помощью.