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В Новосибирской области снижается заболеваемость ОРВИ

Среди циркулирующих вирусов преобладают риновирусы и штаммы гриппа В.

Источник: Комсомольская правда

На двенадцатой неделе 2025 года в регионе зафиксировано снижение случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

По данным лабораторного мониторинга, среди возбудителей преобладают риновирусы, РС-вирусы и вакцинные штаммы гриппа В. Это означает, что привитые жители региона защищены от наиболее опасных вирусов.

Роспотребнадзор рекомендует продолжать соблюдать меры профилактики: мыть руки, дезинфицировать поверхности, проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими.

Эпидемиологическая ситуация остается под контролем специалистов. При первых симптомах заболевания следует обращаться за медицинской помощью.