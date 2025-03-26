Мэрию Новосибирска обязали обеспечить безопасность на дорогах из-за затопления

Кировский районный суд Новосибирска постановил, что мэрия должна принять меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Это решение стало результатом административного иска прокурора Кировского района, который выявил нарушения в содержании улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В ходе проверки прокуратуры было установлено, что у дома № 17 по улице Чигорина не обеспечен эффективный отток сточных вод, из-за чего происходит затопление автомобильного проезда. Это, в свою очередь, угрожает безопасному движению машин. Кроме этого, вода скапливается и на пешеходных зонах, создавая препятствия прохожим людям.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора признал бездействие мэрии Новосибирска в том, что она не приняла меры по содержанию, очистке, проветриванию и промывке ливневой канализации. Теперь городская администрация обязана за 4 месяца исправить все нарушения.
Ранее девять дорожных участков оказались подтоплены в Новосибирской области.
Екатерина Павлюх.