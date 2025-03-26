Мэрию Новосибирска обязали обеспечить безопасность на дорогах из-за затопления

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что у дома № 17 по улице Чигорина не обеспечен эффективный отток сточных вод, из-за чего происходит затопление автомобильного проезда. Это, в свою очередь, угрожает безопасному движению машин. Кроме этого, вода скапливается и на пешеходных зонах, создавая препятствия прохожим людям.