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«Задействовали 17 единиц техники и 150 человек». В Толочине ночью искали пропавшего ребенка

МЧС подняло 150 человек ночью в Толочине на поиски ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 26 марта в Толочине подняли личный состав МЧС на поиски пропавшего ребенка. Информацию сообщили в суточной сводке МЧС.

Так, в дежурную службу на номер 112 поступил звонок о пропаже ребенка около 22.48 часов. Личный состав МЧС подняли на поиски мальчика 2012 года рождения.

Сообщается, что в поисках пропавшего подростка были задействованы 17 единиц техники и 150 человек, из которых — девять единиц техники и 94 работника МЧС.

Поиски пропавшего школьника длились несколько часов. Найти мальчика удалось после полуночи.

— В 00.35 сотрудниками МВД пропавший ребенок был обнаружен, в медицинской помощи он не нуждался, — уточнили в пресс-службе МЧС.

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