Солнечное затмение в марте-2025: увидят ли его новосибирцы

29 марта 2025 года жители Новосибирска не смогут увидеть первое солнечное затмение года, несмотря на его явную видимость в других регионах. Частичное солнечное затмение начнется в 11:52 по московскому времени и будет наблюдаемым на восходе Солнца в центральной части Атлантического океана.