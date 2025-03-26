Солнечное затмение в марте-2025: увидят ли его новосибирцы

29 марта 2025 года жители Новосибирска не смогут увидеть первое солнечное затмение года, несмотря на его явную видимость в других регионах. Частичное солнечное затмение начнется в 11:52 по московскому времени и будет наблюдаемым на восходе Солнца в центральной части Атлантического океана.
Область видимости будет постепенно расширяться на север и восток, и в 12:11 мск затмение достигнет северо-запада Африки, а к 12:38 мск — Европы. На территории России оно впервые станет видимым в Калининградской области в 13:44 мск.
Однако в Новосибирске оно будет недоступно. В Европейской части страны оно будет хорошо видно в дневное время, в северо-западной Сибири — в вечернее, перед заходом Солнца.
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