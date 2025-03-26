Пьяная походка, безумный смех: пьяного водителя автобуса заметили на маршруте во Владивостоке

В МЦУ Владивостока ответили на это обращение, что с водителем будет проведен инструктаж о недопущении хамства по отношению к пассажирам. Что касается предполагаемого состояния опьянения у шофёра, то перед выходом на рейс проводится предрейсовый осмотр водителей, работники в состоянии опьянения не допускаются к перевозкам. Соответственно, претензий к перевозчику городское управление транспорта предъявить не может, а выявлением водителей, употребивших запрещённые вещества или алкоголь уже во время трудовой смены, занимается Госавтоинспекция.