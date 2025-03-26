Пожарно-тактические учения прошли в Хабаровске на объекте культуры

В Хабаровске завершились плановые пожарно-тактические учения, которые прошли в Краевом дворце дружбы «Русь», — сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Целью мероприятия было отработать действия пожарных и спасательных подразделений при тушении пожара, спасении пострадавших и координации работы всех служб в случае чрезвычайной ситуации на объекте с массовым пребыванием людей.
Сценарий учений был максимально приближен к реальным ситуациям. Согласно легенде, в одном из служебных помещений дворца произошел пожар, и в здании могли остаться люди. Прибывшие подразделения пожарной охраны начали с поиска и спасения пострадавших. Сформированные звенья газодымозащитной службы обследовали зрительный зал, сцену и подсобные помещения, включая цокольный этаж. Все «пострадавшие» были оперативно выведены в безопасную зону. Тех, кому требовалась медицинская помощь, передали бригаде Центра медицины катастроф.
Кроме того, на месте учений работали спасатели МЧС России, которые помогали огнеборцам вскрывать двери и ограждения. Для координации действий и оценки ситуации в реальном времени использовались беспилотные летательные аппараты.
«Этот объект сложен по своей планировке, в нем могут одновременно находиться до 500 человек, включая детей. Поэтому мы прибегли к повышенному рангу при вызове. Все задачи, поставленные на учениях, выполнены», — отметил заместитель начальника управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ МЧС России по Хабаровскому краю Валерий Киселев.
Учения, проводимые на таких объектах с массовым пребыванием людей, позволяют не только отработать действия персонала при пожаре и эвакуации, но и уточнить особенности работы с конкретными зданиями. Подготовка и взаимодействие всех служб на таких тренировках значительно повышают уровень безопасности в случае реальной чрезвычайной ситуации. В учениях приняли участие 40 человек и 8 единиц техники.