Пожарно-тактические учения прошли в Хабаровске на объекте культуры

Учения, проводимые на таких объектах с массовым пребыванием людей, позволяют не только отработать действия персонала при пожаре и эвакуации, но и уточнить особенности работы с конкретными зданиями. Подготовка и взаимодействие всех служб на таких тренировках значительно повышают уровень безопасности в случае реальной чрезвычайной ситуации. В учениях приняли участие 40 человек и 8 единиц техники.