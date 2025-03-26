Задолжавшего миллионы детям отца нашли у друга в шкафу с одеждой в Прикамье

По решению суда половина зарплаты прикамца должна направляться двум дочерям и сыну, но сам мужчина даже не встал на учёт в центр занятости. Чтобы его снова не привлекли к ответственности, житель Красновишерска решил прятаться от судебных приставов и был объявлен в розыск.