Задолжавшего миллионы детям отца нашли у друга в шкафу с одеждой в Прикамье

Отец троих детей, задолжавший миллионы рублей, прятался от судебных приставов у своего друга в шкафу с одеждой в Пермском крае, сообщает региональное ГУФССП.
Интерес к жителю Красновишерска у судебных приставов возник из-за долга по алиментам. Многодетный отец задолжал своим дочерям и сыну более 2,2 миллиона рублей. Ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Отец не навещал троих детей, не дарил им подарки и не стремился устроиться на работу.
По решению суда половина зарплаты прикамца должна направляться двум дочерям и сыну, но сам мужчина даже не встал на учёт в центр занятости. Чтобы его снова не привлекли к ответственности, житель Красновишерска решил прятаться от судебных приставов и был объявлен в розыск.
Как стало известно сотрудникам районного отделения ГУФССП Пермского края, должник по алиментам прятался у своего друга, который живёт в общежитии. Во время проверки знакомый многодетного отца сказал, что не видел друга и пытался скорее выпроводить приставов. Тогда сотрудники ведомства заметили шкаф для одежды, внутри которого сидел должник.
Задержанному предъявили обвинение по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчине необходимо погасить долг перед сыном и двумя дочерями.