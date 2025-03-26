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18 новых зон подтопления утвердили в Воронежской области

Специалисты Росреестра официально выявили границы участков, которые может затопить при половодье.

В 2025 году подобные зоны выявили в Рамонском, Богучарском, Павловском и Лискинском районах. При этом наибольший риск затоплений наблюдается в Богучарском и Петропавловском районах. Затопление, к слову, может произойти не только из-за разлива рек Хопер, Савала и Елань, но и из-за поднятия грунтовых вод.

«Затопление или подтопление определенных территорий может привести не только к значительному ущербу и порче имущества, но и к трагическим последствиям. Избежать или минимизировать такой урон позволяет установление определенного режима использования земельных участков, находящихся в зоне риска», — рассказали в региональном управлении Росреестра.

Также воронежцам напомнили, что все сведения о рисках подтоплений можно узнать с помощью выписки из ЕГРН. Однако это действует только для участков, границы которых официально определены.