18 новых зон подтопления утвердили в Воронежской области

В 2025 году подобные зоны выявили в Рамонском, Богучарском, Павловском и Лискинском районах. При этом наибольший риск затоплений наблюдается в Богучарском и Петропавловском районах. Затопление, к слову, может произойти не только из-за разлива рек Хопер, Савала и Елань, но и из-за поднятия грунтовых вод.