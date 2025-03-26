В Омске началась регистрация на Тотальный диктант

В Омске Тотальный диктант в 2025 году пройдёт в четырех разных форматах. Организатором акции выступает ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Регистрация для участников откроется 26 марта на сайте акции.
В этом году омичам предлагаются следующие варианты участия:
— Классический диктант.
— «НеДиктант» для детей (2−7 классы) — творческие задания по русскому языку на основе текста диктанта.
— Тест TruD для иностранцев, изучающих русский язык.
— «Тот. Язык» — перевод текста Марины Москвиной на польский язык для проверки знания иностранного.
Главной площадкой станет новый корпус ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, где будет организована онлайн-трансляция диктовки второй части текста. Всего в Омске подготовлено 40 площадок.
Тотальный диктант состоится 5 апреля.