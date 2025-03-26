«Возможна потеря памяти»: идет розыск пропавшего 83-летнего мужчины

В Башкирии разыскивают 83-летнего Яганура Султанова. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно с сегодняшнего дня, он ушел в неизвестном направлении из дома в деревне Кысынды Архангельского района и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые с сединой волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, черное трико с лампасами, черные галоши и шапку-ушанку.
— Возможна потеря памяти, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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