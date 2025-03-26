«Возможна потеря памяти»: идет розыск пропавшего 83-летнего мужчины

Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно с сегодняшнего дня, он ушел в неизвестном направлении из дома в деревне Кысынды Архангельского района и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые с сединой волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, черное трико с лампасами, черные галоши и шапку-ушанку.