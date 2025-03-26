Какой вклад внёс Мартемьянов в хабаровский хоккей?

Тренерская карьера началась с работы в ЦСК ВВС в Самаре, затем последовали тюменский «Газовик», воскресенский «Химик» и родной свердловский «Автомобилист». С ноября 2011 по май 2012 года он исполнял обязанности главного тренера екатеринбургского клуба. В марте 2013 года Мартемьянов возглавил красноярский «Сокол», где работал до апреля 2015 года. Позже он тренировал команды КХЛ — «Автомобилист» и «Сибирь», а также клубы ВХЛ — красноярский «Сокол» и орский «Южный Урал». Под его руководством «Сибирь» в сезоне-2024 вышла в плей-офф, что стало одним из ярких достижений в его тренерской практике.