Какой вклад внёс Мартемьянов в хабаровский хоккей?

Вчера, 25 марта 2025 года, хоккейный мир потрясла печальная новость: в Екатеринбурге в возрасте 61 года скончался Андрей Мартемьянов, выдающийся тренер, оставивший значительный след в истории хабаровского хоккея. Уход Мартемьянова стал тяжелой утратой не только для его семьи и близких, но и для всего спортивного сообщества. Сегодня hab.aif.ru вспоминает его жизнь, карьеру и вклад в развитие региональной команды.
Что стало причиной смерти тренера?
Обстоятельства гибели Андрея Мартемьянова вызвали множество вопросов и обсуждений. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стала остановка сердца. Трагедия, пишет ресурс, произошла в ночь на 25 марта в квартире тренера в Екатеринбурге, где в тот момент рядом с ним находились его родные.
Однако существует и другая версия. «РИА Новости Спорт», ссылаясь на собственный источник, сообщает, что жизнь Мартемьянова оборвал инсульт. Официального подтверждения ни одной из предполагаемых причин смерти пока нет.
Как начиналась карьера Мартемьянова?
Андрей Мартемьянов родился и вырос в Свердловске (ныне Екатеринбург), где и начался его путь в хоккее. Он был воспитанником местных школ «Спартаковец» и «Юность», которые заложили фундамент его спортивного мастерства. В сезонах 1981−1983 годов Мартемьянов выступал за свердловский «Автомобилист», а его талант был замечен на уровне страны — он вызывался в юниорские и молодёжные сборные СССР. В 1984 году спортсмен играл за московский ЦСКА, один из самых титулованных клубов страны.
С 1985 по 1991 год Мартемьянов вновь защищал цвета «Автомобилиста». После распада Советского Союза он продолжил карьеру за границей: в 1992 году выступал за словенскую «Олимпию», а с 1993 по 1995 годы играл в немецких клубах «Кёльнер Хайе» и «Ратинген». В 1995 году он вернулся в «Автомобилист», но закончил сезон в магнитогорском «Металлурге». Завершал игровую карьеру Мартемьянов в самарском ЦСК ВВС, где выступал с 1997 по 1999 годы.
Тренерская карьера началась с работы в ЦСК ВВС в Самаре, затем последовали тюменский «Газовик», воскресенский «Химик» и родной свердловский «Автомобилист». С ноября 2011 по май 2012 года он исполнял обязанности главного тренера екатеринбургского клуба. В марте 2013 года Мартемьянов возглавил красноярский «Сокол», где работал до апреля 2015 года. Позже он тренировал команды КХЛ — «Автомобилист» и «Сибирь», а также клубы ВХЛ — красноярский «Сокол» и орский «Южный Урал». Под его руководством «Сибирь» в сезоне-2024 вышла в плей-офф, что стало одним из ярких достижений в его тренерской практике.
Какой вклад внёс Мартемьянов в хабаровский хоккей?
Особое место в карьере Андрея Мартемьянова занимает работа с хабаровским «Амуром». Впервые он возглавил команду с 2016 по 2018 годы, заложив основу для её дальнейшего развития. В 2023 году экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв утвердил Мартемьянова на пост главного тренера «Амура», отметив его как успешного спортсмена и наставника с богатым опытом вывода команд в плей-офф.
«Первоочередная задача — комплектование команды. А далее — упорная работа над достижением очень амбициозной цели, которая прописана в единой стратегии развития до 2026 года. Это завоевание Кубка Гагарина», — подчёркивал бывший глава региона.
В сезоне 2024 года под руководством Мартемьянова «Амур» добился значительного успеха, выйдя в плей-офф регулярного чемпионата КХЛ. Несмотря на вылет, хабаровские «тигры» впервые в своей истории одержали победу на выезде и выиграли два матча против «Металлурга» в рамках игр на выбывание. Эти достижения стали важным шагом в истории клуба и подтверждением тренерского мастерства Мартемьянова.
Однако в октябре 2024 года его контракт с «Амуром» был расторгнут досрочно по соглашению сторон, и пост главного тренера занял Виктор Костючёнок. Несмотря на уход, вклад Мартемьянова в хабаровский хоккей остается неоценимым — он вдохнул в команду новую энергию и приблизил её к высоким результатам.