Курьеров на электровелосипедах хотят изгнать с тротуаров Петербурга

Законодательное собрание Петербурга поддержало инициативу о признании электровелосипедов транспортными средствами и запрете их движения по пешеходным зонам. Проект обращения к федеральному министру транспорта был принят за основу.
— Мощный, тяжелый и достаточно скоростной агрегат не считается транспортным средством и на законных основаниях может ездить по тротуарам. Это возмущает многих петербуржцев, и не безосновательно, — отметил глава комиссии ЗакСа по транспорту Алексей Цивилев.
Согласно предложению, ограничения не будут распространяться только на случаи сопровождения велосипедистов младше 14 лет или перевозки детей до семи лет. При этом скорость движения в таких ситуациях должна быть ограничена 10 км/ч.
Инициатива разработана после многочисленных жалоб горожан на опасные ситуации, возникающие из-за движения электровелосипедов по тротуарам. Депутаты подчеркивают, что предложенные меры направлены на повышение безопасности пешеходов, особенно пожилых людей и детей.