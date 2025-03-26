Созданы алмазные окна для фронтендов синхротрона СКИФ в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Специалисты Института геологии и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук (ИГМ СО РАН) создали алмазные окна для фронтендов синхротрона СКИФ. Кристаллы синтетического алмаза рассматриваются учеными в настоящее время как новый перспективный материал для квантовых технологий, сообщил в пресс-центре ТАСС заведующий лабораторией экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса ИГМ СО РАН Юрий Пальянов.
Фронтенды — оборудование, позволяющее вывести синхротронное излучение из основного накопителя на экспериментальную станцию. Они формируют пучок синхротронного излучения и во многом отвечают за его качество, от чего в итоге зависят проводимые исследования.
«Одна из последних работ, которую мы выполнили, это алмазные окна для фронтендов СКИФа. Они прошли тестирование, контроль качества и уже смонтированы в реальном устройстве», — сказал Пальянов, отметив, что алмазное окно предназначено для разделения вакуумного объема накопителя и фронтенда.
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.
В конце 2024 года кабмин утвердил перенос сроков запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области на 2025 год. Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснял, что изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что некоторые системы для установки были разработаны российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.