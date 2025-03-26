Правила весеннего призыва собираются изменить в Ростовской области

Правила призыва на срочную службу могут измениться в Ростовской области в 2025 году. В данном случае речь идет о расширении списка для прохождения альтернативной службы.
По приказу Минтруда РФ от 20 января 2025 года, для альтернативной службы утвердили 266 специальностей, годом ранее реестр состоял из 225 различных профессий.
Напомним, по словам военкома Ростовской области Игоря Егорова, срок альтернативной службы в 1,75 раза превышает период службы по призыву и составляет 21 месяц.
Добавим, также в регионе заговорили о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, а не до 27 лет, как было раньше.