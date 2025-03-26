Собянин: 80-летие Великой Победы станет основной темой культурных мероприятий

Кроме того, подводя итоги культурной жизни столицы в 2024 году, Собянин напомнил, что в августе впервые состоялась Московская международная неделя кино, в которой участвовало 47 стран. Мероприятия шли по всей Москве — от просмотров кино до экскурсий по местам съемок известных фильмов.