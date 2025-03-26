Собянин: 80-летие Великой Победы станет основной темой культурных мероприятий

«Основная тема этого года — 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Центральной локацией традиционно будет Поклонная гора. Мероприятия пройдут в том числе в округах, в парках, театрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры», — написал мэр.
Он также отметил, что летом в столицу вернется фестиваль «Театральный бульвар», который станет еще масштабнее. «Мы увеличим число площадок и мероприятий. Цель — привлечь новую аудиторию в театры и концертные залы, рассказать о репертуаре», — уточнил Собянин.
Мэр добавил, что осенью пройдет очередная Московская неделя моды. «В этом марте в событии участвовали 186 российских и зарубежных брендов, а также порядка 140 студентов творческих вузов», — подчеркнул он.
Кроме того, подводя итоги культурной жизни столицы в 2024 году, Собянин напомнил, что в августе впервые состоялась Московская международная неделя кино, в которой участвовало 47 стран. Мероприятия шли по всей Москве — от просмотров кино до экскурсий по местам съемок известных фильмов.
В свою очередь, в декабре 2024 года Московская международная неделя креативных индустрий приняла представителей Бразилии, Египта, Индии, Китая, Таиланда, Турции и других стран. Они подписали ряд экспортных контрактов в сфере кино, анимации, видеоигр, дизайна интерьеров.