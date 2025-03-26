ФСБ поймала жителей Башкирии, которые пытались сдать теорию в ГАИ при помощи запрещенной аппаратуры

Двое жителей Чекмагушевского района Башкирии попали под уголовное дело за попытку сдать экзамен в ГАИ при помощи запрещенных технических средств. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и ФСБ республики.
Инцидент произошел в мае прошлого года в Белебеевском районе. По данным следствия, 24-летний и 39-летний мужчины использовали целый арсенал запрещенного к обороту в России оборудования: скрытые Wi-Fi камеры, радиомикрофоны, замаскированные под гарнитуру, и микронаушники. Их попытка нечестно сдать теоретический экзамен была пресечена экзаменаторами и оперативниками ФСБ.
Аппаратуру злоумышленников изъяли и направили на экспертизу. На мужчин завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», они признали вину.
— Продолжается сбор доказательственной базы, — сообщает СК.
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