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Строительство новых инженерных сетей планируется в Алматы

Алматы. 26 марта. КазТАГ — В 2025 году в Алматы планируют построить 260 км новых сетей и модернизировать 87 км существующих, сообщает пресс-служба акима города.

Источник: Пресс-служба акима Алматы

В Алматы активно ведется модернизация инженерной инфраструктуры, об этом сообщили в городском управлении энергетики и водоснабжения. Так, в 2025 году запланировано строительство 260 км и модернизация 87 км сетей.

говорится в сообщении

За девять месяцев прошлого года уже построили 219 км новых водопроводных и канализационных сетей, модернизировали 29,3 км старых. В 2025 году планируют также реконструировать 123 км электросетей.

В сфере теплоснабжения в 2024 году обновили 20 км трубопроводов. Тепло получают 404 образовательных учреждения, 128 объектов здравоохранения и 8863 жилых здания.

Кроме того, разработали схему развития электросетей Алматы до 2030 года с перспективой до 2040 года.

Таким образом принимаемые меры позволят в 2025 году снизить износ сетей водоснабжения до 52,9%, водоотведения — до 53,8%, электроснабжения — до 63,3%

добавили в пресс-службе