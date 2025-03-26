Строительство новых инженерных сетей планируется в Алматы

В Алматы активно ведется модернизация инженерной инфраструктуры, об этом сообщили в городском управлении энергетики и водоснабжения. Так, в 2025 году запланировано строительство 260 км и модернизация 87 км сетей.
За девять месяцев прошлого года уже построили 219 км новых водопроводных и канализационных сетей, модернизировали 29,3 км старых. В 2025 году планируют также реконструировать 123 км электросетей.
В сфере теплоснабжения в 2024 году обновили 20 км трубопроводов. Тепло получают 404 образовательных учреждения, 128 объектов здравоохранения и 8863 жилых здания.
Кроме того, разработали схему развития электросетей Алматы до 2030 года с перспективой до 2040 года.
Таким образом принимаемые меры позволят в 2025 году снизить износ сетей водоснабжения до 52,9%, водоотведения — до 53,8%, электроснабжения — до 63,3%