Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня

В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять антициклон, который охватывает большую часть территории страны, где ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на юг, юго-восток республики будет оказывать влияние циклон, что приведет к выпадению осадков (дождь и снег). В отдельных районах также ожидаются туманы и усиление ветра.
По данным «Казгидромета», основной температурный фон ожидается:
- на западе — ночью −5+5°C, днем +10+18°C;
- на северо-западе — ночью 0−10°C, днем +7+15°C;
- на севере — ночью 0−10°C, днем +5+13°C;
- в центре страны — повышение температуры ночью от −2−14°C до −7+1°C, днем от +5+10°C до +10+15°C;
- на востоке ночная температура повысится от −5−25°C до 0−15°C, днем от 0+10°C до +5+15°C.
- в южных регионах — ночью −5+5°C, днем +5+13°C.