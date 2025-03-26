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Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, передает BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 8 м/с 43% 760 мм рт. ст. +13°
Источник: pixabay.com

В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять антициклон, который охватывает большую часть территории страны, где ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на юг, юго-восток республики будет оказывать влияние циклон, что приведет к выпадению осадков (дождь и снег). В отдельных районах также ожидаются туманы и усиление ветра.

По данным «Казгидромета», основной температурный фон ожидается:

  • на западе — ночью −5+5°C, днем +10+18°C;
  • на северо-западе — ночью 0−10°C, днем +7+15°C;
  • на севере — ночью 0−10°C, днем +5+13°C;
  • в центре страны — повышение температуры ночью от −2−14°C до −7+1°C, днем от +5+10°C до +10+15°C;
  • на востоке ночная температура повысится от −5−25°C до 0−15°C, днем от 0+10°C до +5+15°C.
  • в южных регионах — ночью −5+5°C, днем +5+13°C.