«Пытался остановить грузовик и попал под колеса». Под Могилевом водитель погиб, проверяя МАЗ перед работой

В Могилевском районе расследуется гибель водителя, попавшего под колеса грузовика. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.
Трагедия произошла 23 марта в деревне Сумароково на машинном дворе местного сельхозпредприятия.
Утром 35-летний водитель откинул кабину МАЗа, чтобы провести ежедневный осмотр грузовика перед работой. При этом, не садясь в салон, мужчина стал заводить грузовик. В итоге автомобиль покатился, а водитель попал под его колеса, пытаясь его остановить. От полученных травм мужчина скончался.
По данном факту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъята документация.
Предварительно следователи установили, что перед несчастным случаем стояночный тормоз грузовика был выключен, а рычаг переключения передач не был в нейтральном положении.
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