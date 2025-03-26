«Пытался остановить грузовик и попал под колеса». Под Могилевом водитель погиб, проверяя МАЗ перед работой

Утром 35-летний водитель откинул кабину МАЗа, чтобы провести ежедневный осмотр грузовика перед работой. При этом, не садясь в салон, мужчина стал заводить грузовик. В итоге автомобиль покатился, а водитель попал под его колеса, пытаясь его остановить. От полученных травм мужчина скончался.