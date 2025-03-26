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«Пытался остановить грузовик и попал под колеса». Под Могилевом водитель погиб, проверяя МАЗ перед работой

В Могилевском районе водитель МАЗа погиб под колесами своего грузовика.

Источник: Комсомольская правда

В Могилевском районе расследуется гибель водителя, попавшего под колеса грузовика. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Трагедия произошла 23 марта в деревне Сумароково на машинном дворе местного сельхозпредприятия.

Утром 35-летний водитель откинул кабину МАЗа, чтобы провести ежедневный осмотр грузовика перед работой. При этом, не садясь в салон, мужчина стал заводить грузовик. В итоге автомобиль покатился, а водитель попал под его колеса, пытаясь его остановить. От полученных травм мужчина скончался.

По данном факту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъята документация.

Предварительно следователи установили, что перед несчастным случаем стояночный тормоз грузовика был выключен, а рычаг переключения передач не был в нейтральном положении.

Тем временем СК раскрыл подробности покушения на убийство в Барановичах: «Несколько раз ударил ножом и загрузил в багажник друга, притворившегося мертвым».

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И мы писали, что пенсионер оштрафован на 86 тысяч рублей за крупный пожар под Лельчицами: «Сумму будут высчитывать из пенсии».