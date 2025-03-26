В Уфе открыт сезон электросамокатов

В течение сезона жителям и гостям города будут доступны порядка 2 тысяч электросамокатов. Все устройства оснащены поворотными сигналами и двумя дашбордами для удобства и безопасности пользователей и всех участников дорожного движения.
Для работы в столице Башкирии заключено соглашение МТС Юрент с администрацией города, где прописаны правила работы сервиса в городе и общие регламенты по взаимодействию. В Уфе остаются «медленные зоны» — участки, на которых устройства сервиса будут автоматически замедляться до 15 км/ч. В частности, это территория Парка им. Ленина, частично зоны будут охватывать улицы Пушкина, Ленина и Заки Валиди. По ряду центральных улиц, а также территории парка им. Ивана Якутова и Советской площади движение на самокатах будет полностью запрещено. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться на определенных участках.
В сезоне 2025 года сервис продолжит выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью (в 2024 году было заблокировано более 10 000 таких аккаунтов по всей России, в Уфе — порядка 300). Сохраняются высокие штрафы за нарушения ПДД. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тыс. рублей, за езду вдвоем — 5 тыс. рублей, передача самоката ребенку — 10 тыс. рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тыс. рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.
В новом сезоне продолжится обучение пользователей правилам дорожного движения с помощью тестирования на знание ПДД в приложении. Также реализуется проект «Школа безопасного вождения», направленный на обучение вождению на самокатах и повышение культуры управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Отслеживать нарушителей на улицах города сервис будет с помощью городских камер, совместных рейдов с правоохранительными органами и консультантов по безопасности. Консультанты будут фиксировать нарушителей с помощью фото- и видеоустройств и отправлять их в службу поддержки сервиса для применения соответствующих санкций. Дополнительно компания увеличила число скаутов в городе, которые следят за порядком на парковках.
«Электросамокаты уже стали привычным элементом городской среды Уфы, жители и гости города используют их и в качестве альтернативного экологичного транспорта, и в качестве развлечения. Безопасность наших пользователей — важная зона нашей ответственности. Поэтому мы вкладываемся в активности, связанные с безопасностью и повышением культуры вождения самокатов. Кроме того, за зиму весь парк электросамокатов прошел полную диагностику: мы обновили ручки, шины, бамперы, проверили и восстановили аккумуляторы, заменили прочие важные детали», — прокомментировал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.