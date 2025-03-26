В Уфе открыт сезон электросамокатов

Для работы в столице Башкирии заключено соглашение МТС Юрент с администрацией города, где прописаны правила работы сервиса в городе и общие регламенты по взаимодействию. В Уфе остаются «медленные зоны» — участки, на которых устройства сервиса будут автоматически замедляться до 15 км/ч. В частности, это территория Парка им. Ленина, частично зоны будут охватывать улицы Пушкина, Ленина и Заки Валиди. По ряду центральных улиц, а также территории парка им. Ивана Якутова и Советской площади движение на самокатах будет полностью запрещено. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться на определенных участках.