Строгановскую премию в Прикамье увеличат до 750 тысяч рублей в 2025 году

Вознаграждение Строгановской премии в Пермском крае увеличится до 750 тысяч рублей в 2025 году, сообщает «Новый компаньон».
Как рассказывает издание, предложение об увеличении выплат на 250 тысяч поступило от председателя правления Пермского землячества Андрея Кузяева. Согласно его инициативе, лауреаты Строгановской премии будут вознаграждаться 750 тысячами рублей. В то же время региональная награда теперь будет выдаваться в восьми номинациях.
Издание отмечает, что в 2025 году Строгановской премии исполняется 20 лет. По словам Кузяева, сейчас эта награда уже переросла рамки землячества и стала наградой жителей Пермского края для земляков, которые помогают сделать регион процветающим. В марте сайт Пермского землячества продолжает приём заявок на премию. Имена номинантов будут озвучены 7 апреля — в день окончания приёма.
Напомним, Строгановская премия вручается выдающимся жителям Пермского края в науке, образовании, общественной деятельности, культуре и других сферах. До повышения сумма денежного вознаграждения составляла 500 тысяч рублей.