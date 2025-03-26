Строгановскую премию в Прикамье увеличат до 750 тысяч рублей в 2025 году

Издание отмечает, что в 2025 году Строгановской премии исполняется 20 лет. По словам Кузяева, сейчас эта награда уже переросла рамки землячества и стала наградой жителей Пермского края для земляков, которые помогают сделать регион процветающим. В марте сайт Пермского землячества продолжает приём заявок на премию. Имена номинантов будут озвучены 7 апреля — в день окончания приёма.