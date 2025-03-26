В Беларуси из старых автопокрышек будут делать плитку для спортплощадок

При полной загрузке цех ежегодно может переработать более 5,5 тыс. тонн отходов. БелТА отмечает, что автопокрышки под солнцем или в кислой почве за три года выделяют достаточно тяжелых металлов и канцерогенов, чтобы отравить почву в радиусе 50 метров. При этом срок разложения — 130 лет.