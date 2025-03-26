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В Беларуси из старых автопокрышек будут делать плитку для спортплощадок

В Чечерском районе в деревне Дубровка завершили реконструкцию котельной под цех по переработке старых автопокрышек. Из них производят полимерно-резиновые изделия, пишет БелТА.

Источник: sb.by

Производство создали в ходе инициативы «Один район — один проект» на базе комплекса по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области.

Для проекта в Дубровке реконструировали здание котельной и установили новую линию по утилизации изношенных автомобильных шин и выпуску полимерно-резиновых изделий. Цех полностью оснастили белорусским оборудованием. Автопокрышки перемалывают в резиновую крошку, которую затем используют в строительстве и благоустройстве. В том числе детских игровых и спортивных площадок.

При полной загрузке цех ежегодно может переработать более 5,5 тыс. тонн отходов. БелТА отмечает, что автопокрышки под солнцем или в кислой почве за три года выделяют достаточно тяжелых металлов и канцерогенов, чтобы отравить почву в радиусе 50 метров. При этом срок разложения — 130 лет.