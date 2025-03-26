Во Владивостоке появился памятник знаменитому юристу

Анатолий Кони — уроженец Санкт-Петербурга, но слава об этом человеке на рубеже XIX-XX распространилась на всю Россию. Именно под его руководством коллегия присяжных вынесла оправдательный приговор Вере Засулич. В 1885 году Кони назначили на высшую прокурорскую должность — обер-прокурором уголовного кассационного департамента Правительствующего сената. О себе Анатолий Кони за год до смерти написал: «Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть…».