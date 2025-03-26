Во Владивостоке появился памятник знаменитому юристу

Во Владивостоке увековечили память еще одного выдающегося человека — известного российского юриста Анатолия Кони. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «Вести: Приморье».
Столица Приморья теперь может похвастаться еще одним монументом, посвященным известному деятелю — во внутреннем дворе университета прокуратуры во Владивостоке открыли памятник прославленному юристу Анатолию Кони. Бюст выполнен из бронзы и установлен на каменное основание. В России это уже третий по счету памятник, посвященный Анатолию Кони — два других находятся в столицах России — Москве и Санкт-Петербурге.
Анатолий Кони — уроженец Санкт-Петербурга, но слава об этом человеке на рубеже XIX-XX распространилась на всю Россию. Именно под его руководством коллегия присяжных вынесла оправдательный приговор Вере Засулич. В 1885 году Кони назначили на высшую прокурорскую должность — обер-прокурором уголовного кассационного департамента Правительствующего сената. О себе Анатолий Кони за год до смерти написал: «Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть…».
Ранее «КП» писала, что в аэропорту Владивостока установят памятник Владимиру Арсеньеву и Дерсу Узала.