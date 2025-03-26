МВД сказало о штрафе белорусам за хождение выпившим по городу

В милиции рассказали, как накажут в Беларуси, если выпившим идти по городу, информирует телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
В милиции обратили внимание, что если гражданин в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте попадает в поле зрения милиции, то его привлекут к административной ответственности. Но есть у этого и свои нюансы.
— Если кто-то просто в легком подпитии спокойно идет по городу, не привлекает к себе внимание, не цепляется к прохожим, то так он и дойдет туда, куда собирался. Сотрудники милиции его не станут задерживать, — прокомментировал Юрий Низовец, старший участковый инспектор Барановичского ГОВД.
Но, если человек сильно пьян, он не может идти, шатается, падает, пристает к окружающим, оскорбляет кого-то, то ему грозит административная ответственность, которая наступает с 16 лет.
Также за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотиков или психотропов, их аналогов в общественном месте, либо появление в общественном месте или на работе пьяным в Беларуси накажут нарушителя штрафом до 15 базовых величин (630 белорусских рублей в марте 2025-го) или административным арестом.
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