МВД сказало о штрафе белорусам за хождение выпившим по городу

— Если кто-то просто в легком подпитии спокойно идет по городу, не привлекает к себе внимание, не цепляется к прохожим, то так он и дойдет туда, куда собирался. Сотрудники милиции его не станут задерживать, — прокомментировал Юрий Низовец, старший участковый инспектор Барановичского ГОВД.