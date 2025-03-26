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МВД сказало о штрафе белорусам за хождение выпившим по городу

Белорусов предупредили о штрафах за хождение выпившими по городу.

Источник: Комсомольская правда

В милиции рассказали, как накажут в Беларуси, если выпившим идти по городу, информирует телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

В милиции обратили внимание, что если гражданин в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте попадает в поле зрения милиции, то его привлекут к административной ответственности. Но есть у этого и свои нюансы.

— Если кто-то просто в легком подпитии спокойно идет по городу, не привлекает к себе внимание, не цепляется к прохожим, то так он и дойдет туда, куда собирался. Сотрудники милиции его не станут задерживать, — прокомментировал Юрий Низовец, старший участковый инспектор Барановичского ГОВД.

Но, если человек сильно пьян, он не может идти, шатается, падает, пристает к окружающим, оскорбляет кого-то, то ему грозит административная ответственность, которая наступает с 16 лет.

Также за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотиков или психотропов, их аналогов в общественном месте, либо появление в общественном месте или на работе пьяным в Беларуси накажут нарушителя штрафом до 15 базовых величин (630 белорусских рублей в марте 2025-го) или административным арестом.

Между тем под Могилевом водитель погиб, проверяя МАЗ перед работой: «Пытался остановить грузовик и попал под колеса».

А СК раскрыл подробности покушения на убийство в Барановичах: «Несколько раз ударил ножом и загрузил в багажник друга, притворившегося мертвым».