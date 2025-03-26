Завершены испытания двигателей РД-191М для ракеты «Ангара-А5М»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Доводочные испытания двигателей РД-191М, предназначенных для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М, завершены, сообщили в Роскосмосе.
«Доводочные испытания, цель которых — подтвердить характеристики двигателя требованиям технического задания, проходили в НПО “Энергомаш” с января. Их успешное окончание открывает дорогу к поставке летных двигателей», — говорится в сообщении госкорпорации.
Двигатель РД-191М работает на керосине и жидком кислороде, от «базового» РД-191 он отличается по уровню тяги, который форсируется на 10%. В дальнейшем это позволит отправлять грузы для Российской орбитальной станции.
О ракетах «Ангара».
«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. В их топливе используются керосин и жидкий кислород — экологически чистые компоненты, в отличие от топлива «Протона-М», который ракеты «Ангара» заменят в ближайшей перспективе.
Предполагается, что помимо базовой тяжелой «Ангары-А5» (стартовая масса порядка 773 тонн, грузоподъемность — до 24,5 тонн на низкую околоземную орбиту) также будут производиться модификации «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъемности и «Ангара-А5В», которую планируется оснастить возвращаемыми первой и второй ступенями и третьей ступенью на водороде.
С помощью ракет этого семейства планируется выводить на околоземную орбиту спутники (например, орбитальную обсерваторию «Спектр-УФ»), ряд модулей перспективной Российской орбитальной станции, а также новый корабль, который будет доставлять к станции экипажи.