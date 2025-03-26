Вместо пар — роды: как нижегородские вузы поддерживают студентов с детьми

В 2025 году в Нижегородской области стартовало «Пятилетие семьи», объявленное губернатором Глебом Никитиным до 2030 года. В этот период в регионе намерены принять различные меры, направленные на поддержку семей и улучшение демографической ситуации в стране. Как нижегородские вузы участвуют в этой программе и каким образом поддерживают студентов с детьми, рассказываем в спецматериале сайта pravda-nn.ru.
ННГУ им. Лобачевского.
Сегодня в Университете Лобачевского обучается 48 студентов с детьми, среди них даже есть многодетный отец. При этом в вузе также учится 131 студент, состоящий в браке, — это больше, чем годом ранее (тогда обучалось 95 семейных студентов).
В январе 2025 года в качестве меры поддержки молодых мамочек в вузе открыли комнату матери и ребенка. Она появилась на территории студенческого городка в общежитии № 9 благодаря победе вуза во Всероссийском конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ «Помоги маме учиться». Сама комната открыта с восьми часов утра и до восьми часов вечера, а воспользоваться ей могут студентки во время сессии: например, оставить там малыша с кем-то из своих родственников или другим доверенным лицом и спокойно пойти на сдачу экзамена.
Сейчас в комнате есть пеленальный столик, стулья для кормления детей разного возраста, холодильник, микроволновая печь, кулер с питьевой водой, санитарный блок и игровая зона.
Помимо открытия комнаты матери и ребенка, в Университете Лобачевского также реализуются самые различные программы поддержки студентов с детьми. Так, все обучающиеся с детьми до 10 лет ежемесячно получают 10 тысяч рублей, при заключении брака — единовременно 10 тысяч рублей, также беременные студентки и студентки, находящиеся в декрете, два раза в семестр получают выплаты по 10 тысяч рублей, и при рождении ребенка — еще 10 тысяч руб. Кроме того, два раза в семестр студентам из семьи, где оба супруга учатся на дневной форме, выплачиваются 8 тысяч руб.
Помимо выплаты студенты могут претендовать на психологические консультации, юридическую помощь и бесплатные путевки в студенческий спортивно-оздоровительный лагерь ННГУ «Заря».
НГЛУ им. Добролюбова.
В Лингвистическом университете на начало 2025 года на очном отделении обучается четыре студента, имеющих детей. При этом многодетных среди них. Замужем и женаты — 18 студентов. Это на восемь человек больше, чем годом ранее.
Студенты с детьми могут получить в стенах вуза психологическую поддержку, приоритет в выдаче мест в общежитиях НГЛУ, а также предоставление временного проживания для ближайших родственников, которые помогают в уходе за малышом до 1,5 лет, и приоритетной возможности перехода с платного обучения на бесплатное. Если требуется, такие студенты также могут получить скидки на обучение или же перейти на индивидуальный учебный план.
Кроме того, обучающимся с детьми предлагают льготы на отдых в спортивно-оздоровительном лагере «Лингвист» НГЛУ, участие в выездных корпоративных экскурсионных и культурных программах по линии Профсоюзной организации и билеты на новогодние представления и подарки для детей.
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.
Сегодня в нижегородской Вышке числится 24 студента с детьми (годом ранее их было 20) и 44 студента, состоящих в браке (в 2024 году числилось 47). Все из них не проживают в общежитиях вуза.
В вузе действует «Единое окно» по поддержке молодых семей, где студенты могут узнать больше о льготах и получить их при необходимости. Так, студентки с детьми могут претендовать на единовременные и регулярные выплаты по беременности, родам и по уходу за ребенком, также два раза в год такие обучающиеся получают материальную помощь, если имеют детей до 18 лет. Кроме того, для них предлагаются юридические услуги и психологические консультации.
НГАТУ им. Флорентьева.
В нижегородской сельхозакадемии на начало 2025 года обучается более 50 студентов, имеющих детей, — и это на всех форма обучения. Многодетных среди них нет, однако есть свыше 30 женатых и замужних студентов и студенток. Число и тех, и других в вузе за последние несколько лет незначительно выросло.
Такие студенты могут получить отдельную комнату общежитии, выплаты при рождении ребенка и заключении брака. Семейные пары, обучающиеся на очном отделении, также могут претендовать на выплаты каждый семестр.
Нижегородский филиал РАНХиГС.
Сегодня в стенах Нижегородского института управления Президентской академии учится два студента, которые воспитывают детей. Они обучаются на очном форме обучения. При этом студентов, состоящих в браке, насчитывается 24 человека. Официально из них поженились 13 обучающихся.
Студентки вуза, родившие ребенка, могут получить единоразовую выплату в 15 тысяч рублей. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что беременные студентки получат по 100 тысяч рублей в Нижегородской области.