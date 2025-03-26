Вместо пар — роды: как нижегородские вузы поддерживают студентов с детьми

Помимо открытия комнаты матери и ребенка, в Университете Лобачевского также реализуются самые различные программы поддержки студентов с детьми. Так, все обучающиеся с детьми до 10 лет ежемесячно получают 10 тысяч рублей, при заключении брака — единовременно 10 тысяч рублей, также беременные студентки и студентки, находящиеся в декрете, два раза в семестр получают выплаты по 10 тысяч рублей, и при рождении ребенка — еще 10 тысяч руб. Кроме того, два раза в семестр студентам из семьи, где оба супруга учатся на дневной форме, выплачиваются 8 тысяч руб.