Создана безопасная и долговечная радионуклидная батарейка

«Литиевые батарейки достигли своего лимита, что побудило нас приступить к разработке альтернативы для них. Мы избрали для этих целей радиоуглерод, так как его распады приводят к формированию только бета-частиц (электронов). Долгие сроки работы этих источников питания позволяют их применять для самых разных целей, в том числе для создания кардиостимуляторов, работающих всю жизнь пациента», — пояснил профессор Института науки и технологий Тэгу Кенбук Ин Суиль, чьи слова приводит пресс-служба ACS.