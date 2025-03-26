В центре Минска шлагбаум установили на въезде на популярную парковку

В организации уточнили, что за первый час на указанной парковке нужно будет заплатить 2 рубля. Такая же стоимость и у каждого последующего часа. Уточняется, что абонементы на указанную парковку, которые были куплены до 21 марта включительно, будут действовать до конца срока абонемента.