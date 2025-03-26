В центре Минска шлагбаум установили на въезде на популярную парковку. Подробности рассказали в пресс-службе государственной организации «Парковки столицы».
В сообщении сказано, с 24 марта 2025 года автомобильная парковка, расположенная по проспекту Независимости (речь идет про площадку напротив дома № 49) была переведена в режим закрытой автомобильной парковки. Говорится, что ее оборудовали шлагбаумом.
В организации уточнили, что за первый час на указанной парковке нужно будет заплатить 2 рубля. Такая же стоимость и у каждого последующего часа. Уточняется, что абонементы на указанную парковку, которые были куплены до 21 марта включительно, будут действовать до конца срока абонемента.
«Использование абонементов на закрытых автомобильных парковках не предусмотрено», — подчеркнули в сообщении.
Тем временем мы узнали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Чжэн Циньвэнь из Китая в полуфинале турнира в Майами: «Наша бразильская дива».
Кстати, ГАИ опубликовала видео столкновения автобуса МАЗ с троллейбусом в Минске.
А еще ГАИ Минска ответила на то, что жители бронируют места на парковке ведрами.