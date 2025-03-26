Производственный календарь на апрель — 2025 с официальными праздниками и выходными днями

В апреле уже вовсю чувствуется приближение тепла, тянет больше времени проводить на природе или отправиться в небольшое путешествие. Однако в этом месяце нерабочих праздничных дней — а значит, и длинных выходных — нет, так что стоит настроиться на рабочий лад. Апрель богат на церковные праздники, 20-го числа христиане отмечают Пасху. Как россияне работают и отдыхают в апреле, какие даты выпадают на этот месяц и выгодно ли брать отпуск — в материале «Газеты.Ru».